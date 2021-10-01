ВПГ: Бородай все еще может попасть в Думу, ведутся переговоры

Российский политтехнолог, который ранее называл себя «премьером ДНР», Александр Бородай сможет попасть в Госдуму РФ как депутат лишь при условии, если от мандата откажется кто-то из его оппонентов. К такому выводу пришли аналитики общественной организации «Восточная правозащитная группа».



Бородай занимал 8 место в федеральном списке партии «Единая Россия» по Ростовской области на выборах, которые прошли 17-19 сентября в России. Всего от партии «Единая Россия» по Ростовской области прошло 4 депутата по федеральным спискам и 7 по мажоритарным округам, а всего от Ростовской области в Думу попадут 13 депутатов.



Первое место по федеральным спискам от партии «Единая Россия» по Ростовской области занял действующий губернатор Ростовской области Василий Голубев. Второе место занял главный врач областной детской клинической больницы Светлана Пискунова. Третье место – у учителя математики и обладателя звания «Учитель года-2020» Михаила Гурова. Четвертое место занял экс-депутат Думы Вячеслав Никонов.



«По информации наших источников в Ростовской области, от мандатов откажутся Василий Голубев, Светлана Пискунова, Михаил Гуров. Следующими в список зайдут – Виктор Водолацкий (куратор Донского казачества, вовлечен в Донбасс), Александр Шелохов (действующий депутат) и вице-спикер областного законодательного собрания Ростовской области Вячеслав Василенко», – отмечают аналитики.



Если кто-то из этих людей откажется от мандата, Бородай станет депутатом, однако пока лишь ведутся соответствующие переговоры между кандидатами.

О желании баллотироваться на выборах в Госдуму Александр Бородай объявил в марте. 10 мая от имени «Союза добровольцев Донбасса» Бородай подписал соглашение о сотрудничестве с партией «Единая Россия».



В МИД Украины ранее заявили, что голосование жителей временно неподконтрольных районов Донбасса и Крыма на выборах в Госдуму России поставит под сомнение легитимность избирательного процесса. Украина и международное сообщество не признают результаты такого голосования.