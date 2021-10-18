«ДНР» согнала учителей на митинг против ОБСЕ в Донецке

Группировка «ДНР» через подконтрольную ей общественную организацию привлекла на митинг под штаб-квартирой Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донецке учителей из школ и воспитателей детских садов. Об этом «Новостям Донбасса» рассказал педагог одной из школ города.



Митинг под отелем Park Inn, где базируется СММ ОБСЕ, начался 15 октября. Группа молодых людей заблокировала вход. Впоследствии у здания установили палатки. Протестующие требуют освобождения члена «ЛНР» Андрея Косяка, задержанного украинскими военными 13 октября. Из-за блокирования отеля СММ ОБСЕ остановила свою деятельность на подконтрольной «ДНР» территории.



В первый день на митинге были в основном молодые люди спортивного телосложения. В последующие дни к участию в протесте привлекли бюджетников.

Собеседница «НД» рассказала, что ее поставили перед фактом, что митинг нужно посетить в воскресенье, 17 октября. Накануне ей позвонила активистка и сообщила о необходимости поучаствовать в митинге.



«Собирали по одному человеку со школы. Ни зауч, ни директор меня не предупредили. Просто дали мой номер телефона [активистке]», — сказала участница митинга.



По ее словам, в субботу к акции под отелем привлекали воспитателей детский садов, а в воскресенье — школьных учителей.



Женщина отметила, что когда она пришла на митинг, то никакого инструктажа не было — надо было просто выполнять роль массовки. Выступали активисты.