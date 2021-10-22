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Около 800 уголовных дел открыто по фактам подделки COVID-сертификатов

22 октября 2021, 12:50

Около 800 уголовных дел открыто по фактам подделки COVID-сертификатов

В Украине открыто почти 800 уголовных производств по факту подделки сертификата вакцинации от коронавируса. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

Он отметил, что ежедневно правоохранители по всей стране фиксируют новые случаи фальсификаций. При этом уровень заболеваемости ковидом в Украине достигает новых антирекордов.

В полиции призывают не пользоваться подделками, а столкнувшись с такой проблемой, сообщать на горячую линию киберполиции 0 800 505 170 или звонить по номеру «102».  

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