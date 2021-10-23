Более 23 тысяч случаев ковида фиксируют в Украине второй день подряд

За пятницу, 22 октября, в Украине выявили 23 229 новых случаев заражения коронавирусом, что на 556 случаев меньше, чем днем ранее. При этом выздоровели 8 330 пациентов, а 483 человека умерли.



Об этом сообщило министерство здравоохранения.



Вчера госпитализировали 5 362 заболевших.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 748 614 человек. Из них выздоровели 2 369 695 пациентов, а умерли 63 486 человек.

С 18 октября Донецкая и еще три области перешли в «красную» зону карантина. В связи с этим предусмотрено усиление антиковидных ограничений.



С 21 октября в Украине действуют новые правила межрегиональных перевозок пассажиров в «желтых» и «красных» зонах.