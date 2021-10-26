Миссия ОБСЕ возобновила патрулирование после разблокирования отеля в Донецке

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ возобновила отправку патрулей после разблокирования отеля Park Inn в Донецке, в котором находится ее штаб-квартира. Об этом говорится в штаб-квартире Миссии.



Как сообщалось, акция протеста под отелем завершилась вечером 23 октября. В ОБСЕ эту информацию подтвердили.



Там отметили, что пополудни 23 октября двое протестующих, которые представились «представителями» обширной группы протестующих, сообщили членам Миссии, что вследствие ухудшения ситуации с COVID-19 в Донецке все общественные собрания приостановлены, и добавили, что протест продолжится в онлайн-режиме. По их словам, они уберут всю инфраструктуру, однако не смогут расчистить все в ту же ночь. Кроме

того, «мер» Донецка выступил с речью перед протестующими напротив гостиницы с призывом завершить очный протест, а также сказал, что протест продолжится в онлайн-режиме из-за ситуации с коронавирусом. После этого массовое собрание завершилось.



До 24 октября, по наблюдениям Миссии, все палатки убрали, кроме двух больших палаток военного типа перед гостиницей, полевой кухни, а также одного автомобиля с маркировкой «полиция», который стоял возле подъезда к западному входу гостиницы, не блокируя его при этом. СММ возобновила регулярное патрулирование с утра 24 октября.

СММ ОБСЕ приостановила свою работу в Донецке из-за протестов возле ее штаб-квартиры, которые начались 15 октября. Пророссийские митингующие требовали освобождения члена «ЛНР» Андрея Косяка, задержанного украинскими военными 13 октября.