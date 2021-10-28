Кличко призвал правительство ввести «красную» зону в Киеве. С 1 ноября столица вводит свои ограничения

Мер Киева Виталий Кличко обратился к правительству с просьбой отнести город в «красную» зону карантина из-за ситуации с коронавирусом. Об этом он объявил на брифинге.
Кроме того, мер сообщил, что городская администрация в рамках своих полномочий вводит в Киеве антиковидные ограничения. Они начнут действовать с 1 ноября.
При наличии COVID-сертификата или негативного ПЦР-теста смогут работать и их можно будет посещать :
Дети и подростки смогут посещать ТРЦ только с родителями, которые привиты или имеют отрицательный ПЦР-тест.
Столичные школьники с понедельника за парты не возвращаются. После каникул, с 1 ноября, учебный процесс возобновится в дистанционном режиме. Это касается всех учащихся: с 1 по 11 класс. В таком режиме школы будут работать для улучшения эпидемиологической ситуации в городе.
Что касается садиков, то они продолжат работать, но соблюдая правила «красной зоны». При вакцинации 100% персонала заведений.
Общественный транспорт в Киеве продолжит работу, но ездить в нем смогут пассажиры, имеющие сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. Проверять эти документы будут не на входе в транспорт, а выборочно — специальные группы правоохранителей.