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Кличко призвал правительство ввести «красную» зону в Киеве. С 1 ноября столица вводит свои ограничения

28 октября 2021, 15:10

Кличко призвал правительство ввести «красную» зону в Киеве. С 1 ноября столица вводит свои ограничения

Мер Киева Виталий Кличко обратился к правительству с просьбой отнести город в «красную» зону карантина из-за ситуации с коронавирусом. Об этом он объявил на брифинге.

Кроме того, мер сообщил, что городская администрация в рамках своих полномочий вводит в Киеве антиковидные ограничения. Они начнут действовать с 1 ноября.

При наличии COVID-сертификата или негативного ПЦР-теста смогут работать и их можно будет посещать :

  • заведения питания
  • гостиницы
  • учреждения социальной защиты
  • спортзалы и фитнес-центры
  • ЦНАПы, Управление труда и соцзащиты, Управление пенсионного фонда
  • проводить массовые мероприятия
  • посещать торгово-развлекательные центры.

Дети и подростки смогут посещать ТРЦ только с родителями, которые привиты или имеют отрицательный ПЦР-тест.

Столичные школьники с понедельника за парты не возвращаются. После каникул, с 1 ноября, учебный процесс возобновится в дистанционном режиме. Это касается всех учащихся: с 1 по 11 класс. В таком режиме школы будут работать для улучшения эпидемиологической ситуации в городе.

Что касается садиков, то они продолжат работать, но соблюдая правила «красной зоны». При вакцинации 100% персонала заведений.

Общественный транспорт в Киеве продолжит работу, но ездить в нем смогут пассажиры, имеющие сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. Проверять эти документы будут не на входе в транспорт, а выборочно — специальные группы правоохранителей.

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