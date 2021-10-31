«Операция по защите»: Арестович подал свою версию случившегося в Старомарьевке

Украинские военные провели операцию по защите гражданского населения в Старомарьевке. Об этом в интервью телеканалу «ДОМ» заявил спикер Украины в Трехсторонне контактной группе Алексей Арестович.



«Для этого украинские разведчики продемонстрировали там свой флаг и пояснили мирным жителям, что мы будем стоять на страже», — сказал Арестович.



По его словам, эта операция была воспринята незаконными вооруженными формированиями, как наступление.



«Они открыли огонь из запрещенных Минскими соглашениями 122-миллиметровых орудий, убили одного украинского военнослужащего и ранили другого, полностью разрушили 12 домов», — отметил Арестович.



В ответ украинское командование решило применить беспилотник «Байрактар». По словам Арестовича, БПЛА без пересечения линии соприкосновения нанес точный удар по артиллерии боевиков, после чего обстрелы прекратились.

В начале недели «военные корреспонденты» группировки «ДНР» сообщили, что Вооруженные силы Украины взяли под контроль село Старомарьевка. В штабе операции Объединенных сил эту информацию опровергли.



Глава Мирненской ВГА Владимир Веселкин считает, что была специально «запущена» дезинформация о «захвате» Старомарьевки, чтобы оправдать обстрелы со стороны боевиков. Ночью 26 октября боевики «ДНР» обстреляли село Гранитное — этот населенный пункт находится рядом со Старомарьевкой, но полностью подконтролен украинской власти и входит Мирненскую ВГА. В ответ ВСУ впервые применили боевой беспилотник «Байрактар», уничтожив огневую точку боевиков.