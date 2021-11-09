«ДНР» установила в Донецке памятник Дзержинскому

Группировка «ДНР» открыла в оккупированном Донецке памятник советскому деятелю, одному из организаторов «красного террора» Феликсу Дзержинскому. Об этом пишет сепаратистский ресурс ДАН.



Бюст Дзержинского установлен на территории бывшего Донецкого юридического института, где сейчас расположена «академии внутренних дел МВД ДНР». Сама «академия» при «ДНР» носит имя Дзержинского.



Перед присутствующими на открытии памятника выступил заместитель главы «МВД ДНР» Дмитрий Тареев: «Для нас всех, действующих сотрудников внутренних дел, были и есть основным принципом и девизом выполнения своих функциональных обязанностей слова Дзержинского: "Чекистом может быть лишь человек с холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками"», — сказал он.



Дзержинский — советский политический и государственный деятель польского происхождения. Во время революции 1917 года активно участвовал в подготовке октябрьского переворота, организовывал отряды Красной гвардии в Москве. Основатель и глава Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Личность Дзержинского подпадает под действие закона «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине» (закон о декоммунизации), согласно которому запрещена пропаганда символики СССР и нацистской Германии.