Под Запорожьем расширяется серая зона у Приморского

На Запорожском направлении идут тяжелые бои на фоне наступления российских подразделений на западном фланге. Об этом сообщает Military analytics.



По данным источников из района Степногорска, подразделения ВСУ провели контратаку по позициям ВС РФ вблизи автодороги О-080205. Эти сведения косвенно подтверждают появившиеся ранее сообщения о незначительном продвижении российских сил к северу от города.



В целом ситуация на западном фланге направления остается крайне сложной и нестабильной. Значительная часть района Приморского фактически превратилась в «серую зону» — без четко обозначенной линии фронта и устойчивого контроля одной из сторон.



На центральном участке Запорожского направления существенных изменений не зафиксировано. Силы обороны Украины продолжают удерживать контроль над Новоданиловкой, а также над большей частью Малой Токмачки.

Согласно оперативной информации Генерального штаба ВСУ, на Александровском направлении противник за минувшие сутки совершил 13 атак в районах населенных пунктов Злагода, Вербовое, а также в направлении Нового Запорожья.



На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили 34 атаки российских войск в районе города Гуляйполе и на подступах к Еленоконстантиновке и Варваровке.



На Ореховском направлении в течение суток украинские военные отразили одну атаку противника в районе Приморского.

Напомним, российская армия массированно обстреляла Вольнянск и Малую Токмачку в Запорожской области.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»