Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Под Запорожьем расширяется серая зона у Приморского
13 января 2026, 13:11

Под Запорожьем расширяется серая зона у Приморского

Под Запорожьем расширяется серая зона у Приморского

На Запорожском направлении идут тяжелые бои на фоне наступления российских подразделений на западном фланге. Об этом сообщает Military analytics.

По данным источников из района Степногорска, подразделения ВСУ провели контратаку по позициям ВС РФ вблизи автодороги О-080205. Эти сведения косвенно подтверждают появившиеся ранее сообщения о незначительном продвижении российских сил к северу от города.

В целом ситуация на западном фланге направления остается крайне сложной и нестабильной. Значительная часть района Приморского фактически превратилась в «серую зону» — без четко обозначенной линии фронта и устойчивого контроля одной из сторон.

На центральном участке Запорожского направления существенных изменений не зафиксировано. Силы обороны Украины продолжают удерживать контроль над Новоданиловкой, а также над большей частью Малой Токмачки.

Согласно оперативной информации Генерального штаба ВСУ, на Александровском направлении противник за минувшие сутки совершил 13 атак в районах населенных пунктов Злагода, Вербовое, а также в направлении Нового Запорожья.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили 34 атаки российских войск в районе города Гуляйполе и на подступах к Еленоконстантиновке и Варваровке.

На Ореховском направлении в течение суток украинские военные отразили одну атаку противника в районе Приморского.

Напомним, российская армия массированно обстреляла Вольнянск и Малую Токмачку в Запорожской области.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

ТЕГИ

Места
Запорожье Гуляйполе Степногорск Малая Токмачка
Прочее
линия фронта
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

«Отжатая» в оккупации промышленность как трофей войны: Что происходит с предприятиями востока и юга Украины
Исследование редакций «Новости Донбасса», РИА «Південь», 0642.ua и 0629.com.ua
26 декабря 2025, 13:44
НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
20:12
На ВОТ Донецкой области объявлен массовый призыв молодежи 1996—2008 годов рождения
16:27
РФ обязала приносить присягу с 14 лет: новый инструмент давления на детей в оккупации
15:59
Киберпреступники придумали новую схему, чтобы выманить деньги у жителей оккупации: как не стать жертвой
10:40
В оккупированной Горловке готовят заселение «пустующих квартир»
09:39
В Мариуполе произошла перестрелка между военными РФ и «Ахматом»
17:00
В оккупированном Мариуполе сократят трамваи из-за дефицита электроэнергии
13:55
Оккупационные власти «ЛНР» передали дело в «суд» против украинца
12:32
В Донецке из кранов «по графику» течет грязная и вонючая вода
11:29
ВСУ поразили склад боеприпасов и сосредоточение живой силы оккупантов на захваченной Донетчине
11:26
Волноваха, Мелитополь, Бердянск: в оккупированных районах Донецкой и Запорожской областей звучали взрывы
10:49
Почти вся оккупированная «ЛНР» осталась без воды
08:30
В оккупированных районах Донецкой и Луганской областей пропал свет
15:05
По подозрению в убийстве студентки в оккупированном Крыму задержан российский военнослужащий — СМИ
13:48
Волноваха и семь сел остались без света после аварии на подстанции
11:01
В оккупированном Мариуполе активизировались квартирные вор
22:46
«Компенсационное» бездомье: что происходит с жильем в оккупированном Мариуполе
20:40
ВСУ поразили логистические объекты захватчиков на Донетчине и в Крыму
18:31
На оккупированной Донетчине гремели взрывы: в регионе проблемы со светом
15:43
В оккупированном Лисичанске со 2 января практически нет света: критическая инфраструктура остановлена – ОВА
09:39
В оккупированном Мелитополе стремительно деградирует медицина
16:30
Оккупированную Луганщину ночью атаковали беспилотники
11:28
СБС ударили по военным объектам в РФ и на оккупированных территориях
10:47
Оккупация: в Лисичанске и Рубежном обещают вернуть электричество к вечеру
17:27
Разобраны и вывезены: судьба промышленных объектов в оккупации ►
12:23
Малый бизнес на оккупированных территориях Донецкой области на грани закрытия
10:25
В Мариуполе потерявших дом людей пытаются заселить в «бесхозные» квартиры: на месте их домов строят жилье для россиян
09:30
На оккупированной Луганщине РФ сворачивает соцвыплаты
15:51
В ДТП под Алчевском погиб командир 136-й бригады армии РФ
12:31
Одна стихия — две реальности: в РФ — расследуют, в Луганске — отчитываются
09:29
Система образования оккупированной Херсонщины осталась без финансирования
все новости
23:05
СБС поразили ключевые элементы ПВО на оккупированных территориях Донецкой и Запорожской областей
22:50
Жители Славянска сообщили о прилете БПЛА: официальных комментариев пока нет
22:12
В РФ сняли двух генералов после провала на Добропольском направлении
20:56
Зеленский поручил пересмотреть правила комендантского часа
20:12
На ВОТ Донецкой области объявлен массовый призыв молодежи 1996—2008 годов рождения
18:15
На Дружковском направлении идут российские штурмы малыми группами без прорыва
17:59
Россияне запустили реактивные дроны по Киеву. ПВО сбила все цели
17:47
Силы беспилотных систем ВСУ уничтожили танки и бронемашины и сорвали наступление российской армии на Донетчине
17:40
Жители Краматорска выживают более недели без отопления после удара по котельной
17:19
Зеленский анонсировал изменения в мобилизации
17:08
Российские войска дронами ударили по Дружковке: сгорел автомобиль, есть раненые
17:07
США приостанавливают обработку виз для 75 стран, в том числе РФ — Fox News
16:57
ФСБ задержала жителя Самары за несогласие с войной
16:36
Россия применяет «Шахед» с ракетами Р-60 и магнитными минами
16:27
РФ обязала приносить присягу с 14 лет: новый инструмент давления на детей в оккупации
16:18
Украинская армия продвинулась под Часовым Яром – ISW
15:59
Киберпреступники придумали новую схему, чтобы выманить деньги у жителей оккупации: как не стать жертвой
15:50
Из Новоалександровской и Преображенской громад Запорожской области эвакуируют 40 детей с родителями
15:47
Оккупанты заявили о массированной атаке дронов на энергетику захваченной Луганщины: без света более 85 тысяч абонентов
15:16
Поборы с иностранных студентов: экс-ректор Донецкого медуниверситета получил 9 лет — заочно
14:24
Россияне атаковали эвакуационный автомобиль группы «Белый ангел» в Сумской области
14:16
Правоохранители задержали жителя Донецкой области, которого подозревают в поджоге полицейского автомобиля
13:49
Жизнь под обстрелами: как выживают жители прифронтовой Трудоеленовки в Запорожской области
13:37
Верховная Рада назначила нового министра обороны Украины. Чем богата семья Михаила Федорова
13:33
В Киеве продолжаются аварийные отключения электроэнергии: свет 3 через 10
13:28
Испания передаст Украине тактический радар Lanza LTR-25
13:03
В Киеве задержали коллаборантку из Крыма, внедрявшую стандарты РФ
12:47
Белгородская область РФ попала под российский обстрел, есть жертвы и раненые
12:21
В ВСУ рассказали о ситуации в Покровске и Мирнограде: максимально уничтожаются российские подразделения БПЛА
12:12
Посланники Трампа Кушнер и Виткофф могут встретиться с Путиным
все новости
ВИДЕО
СБС поразили ключевые элементы ПВО на оккупированных территориях Донецкой и Запорожской областей СБС поразили ключевые элементы ПВО на оккупированных территориях Донецкой и Запорожской областей
14 января, 23:05
Мильчаков и Ахмедов. Фотоколлаж: «Новости Донбасса» В РФ сняли двух генералов после провала на Добропольском направлении
14 января, 22:12
Последствия атаки на Дружковку. Фото: кадр из видео На Дружковском направлении идут российские штурмы малыми группами без прорыва
14 января, 18:15
Уничтоженный российский танк на Донетчине. Фото: кадр из видео Силы беспилотных систем ВСУ уничтожили танки и бронемашины и сорвали наступление российской армии на Донетчине
14 января, 17:47
Последствия удара по Краматорску. Фото: «Новости Донбасса» Жители Краматорска выживают более недели без отопления после удара по котельной
14 января, 17:40
Последствия атаки на Дружковку. Фото: кадр из видео Российские войска дронами ударили по Дружковке: сгорел автомобиль, есть раненые
14 января, 17:08

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор