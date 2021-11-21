Главные новости Донбасса за неделю

Урегулирование конфликта на Донбассе

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что миграционный кризис на границе Беларуси со странами ЕС создан для того, чтобы отвлечь внимание от действий российских войск на границе с Украиной.



Президент России Владимир Путин поручил правительству в месячный срок смягчить условия для допуска на российские рынки товаров, изготовленных на оккупированной части Донбасса. Речь идет, в том числе, об участии таких товаров в госзакупках наравне с российскими. МИД Украины отреагировал на этот указ заявлением, в котором обвинил Россию в несоблюдении буквы Минских договоренностей. Украина ждет от ЕС соответствующей реакции.



Новый российский указ о признании товаров из отдельных районов Донецкой и Луганской областей противоречит Минским договоренностям и не ведет к нормализации ситуации, заявил спикер МИД Германии Кристоф Бургер.



Президент РФ Владимир Путин назвал конфликт на Донбассе далеким от завершения, а также обвинил Украину в «демонстративном невыполнении своих обязательств как по минскому комплексу мер, так и по Нормандскому формату».



Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что встреча в Нормандском формате состоится только тогда, когда Украина закрепит «особый статус» Донбасса в Конституции, проведет амнистию и выборы по согласованию с группировками «ДНР/ЛНР». Тезис о том, что Киев должен начать вести диалог с сепаратистами, также озвучил глава делегации РФ в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Борис Грызлов.



Министерство иностранных дел РФ опубликовало дипломатическую переписку главы ведомства Сергея Лаврова с главами МИД Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом на тему подготовки к саммиту в Нормандском формате. Опубликованием конфиденциальной переписки с дипломатами Франции и Германии, Россия стремится «добить» Нормандский формат, и это только подрывает остатки доверия к ней, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.



Боевые действия



В течение недели в результате обстрелов со стороны боевиков двое военных погибли, девять получили ранения.



Общество



Источник издания «Спектр» из числа бывших сотрудников СБУ рассказал, что проживающий с 2019 года в Киеве экс-начальник пыточной тюрьмы «Изоляция» в оккупированном Донецке Игорь Куликовский сотрудничал с украинской спецслужбой. По его словам, Куликовский был в поле зрения правоохранителей, жил в конспиративных квартирах и под запись связывался с боевиками «Л-ДНР».



Украинские биометрические паспорта получили более 800 тысяч жителей временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Такие данные приводит Минреинтеграции.



Группировка «ДНР» переводит свою систему образования на российский стандарт, объясняя это тем, что украинское образование якобы пропагандирует фашизм и русофобию. В качестве примера в «ДНР» привели фейк российских СМИ от 2015 года, в котором утверждалось, что украинским школьникам преподают историю о том, что "великие укры придумали колесо, выкопали море».



За период перемирия с июля 2020 года в тюрьмы группировок «Л-ДНР» попали 70 человек, рассказала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Речь идет о тех, кто были взяты в плен, или «осуждены» за «шпионаж» в отношении Украины.



Россия отказалась содействовать Украине в отправке вакцин от коронавируса в отдельные районы Донецкой и Луганской областей. https://novosti.dn.ua/news/317626-rossiya-otkazalas-byt-posrednikom-v-peredache-ukrainoj-vaktsin-v-ordlo



Прокуратура сообщила о завершении заочного расследование в отношении заместителя «мэра» оккупированного Донецка.



Дайджест тв-еженедельников



«Донбасс сегодня»: Переболеть ковидом в Донецке и Луганске, несмотря на критическую ситуацию в медицинской системе. Истории выживших // Путин открыл российский рынок для производителей из Донецка и Луганска. Новый путь финансирования «Л-ДНР» или политическая манипуляция? // Пенсионный фонд обещает за два года вернуть все долги переселенцам. Кто первый на очереди?



«Донбасс Реалии»: Как украинские бойцы попали в оцепление российских военных и боевиков? Осенью 2014-го позиции украинских сил, которые находились на Бахмутской трассе в Луганской области, превратились в арену ожесточенных боев. Наиболее драматически развивались события вокруг 32 блокпоста. Более сотни военных и нацгвардейцев оказались в окружении гибридных сил России. Но главные потери Украина понесла при попытках разблокировать блокпост. Через две недели после блокады украинские военные вынуждены были отойти.



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