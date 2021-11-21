Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Главные новости Донбасса за неделю

21 ноября 2021, 22:33

Главные новости Донбасса за неделю

Урегулирование конфликта на Донбассе

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что миграционный кризис на границе Беларуси со странами ЕС создан для того, чтобы отвлечь внимание от действий российских войск на границе с Украиной.

Президент России Владимир Путин поручил правительству в месячный срок смягчить условия для допуска на российские рынки товаров, изготовленных на оккупированной части Донбасса. Речь идет, в том числе, об участии таких товаров в госзакупках наравне с российскими. МИД Украины отреагировал на этот указ заявлением, в котором обвинил Россию в несоблюдении буквы Минских договоренностей. Украина ждет от ЕС соответствующей реакции.

Новый российский указ о признании товаров из отдельных районов Донецкой и Луганской областей противоречит Минским договоренностям и не ведет к нормализации ситуации, заявил спикер МИД Германии Кристоф Бургер.

Президент РФ Владимир Путин назвал конфликт на Донбассе далеким от завершения, а также обвинил Украину в «демонстративном невыполнении своих обязательств как по минскому комплексу мер, так и по Нормандскому формату».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что встреча в Нормандском формате состоится только тогда, когда Украина закрепит «особый статус» Донбасса в Конституции, проведет амнистию и выборы по согласованию с группировками «ДНР/ЛНР». Тезис о том, что Киев должен начать вести диалог с сепаратистами, также озвучил глава делегации РФ в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Борис Грызлов.

Министерство иностранных дел РФ опубликовало дипломатическую переписку главы ведомства Сергея Лаврова с главами МИД Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом на тему подготовки к саммиту в Нормандском формате. Опубликованием конфиденциальной переписки с дипломатами Франции и Германии, Россия стремится «добить» Нормандский формат, и это только подрывает остатки доверия к ней, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Боевые действия

В течение недели в результате обстрелов со стороны боевиков двое военных погибли, девять получили ранения.

Общество

Источник издания «Спектр» из числа бывших сотрудников СБУ рассказал, что проживающий с 2019 года в Киеве экс-начальник пыточной тюрьмы «Изоляция» в оккупированном Донецке Игорь Куликовский сотрудничал с украинской спецслужбой. По его словам, Куликовский был в поле зрения правоохранителей, жил в конспиративных квартирах и под запись связывался с боевиками «Л-ДНР».

Украинские биометрические паспорта получили более 800 тысяч жителей временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Такие данные приводит Минреинтеграции.

Группировка «ДНР» переводит свою систему образования на российский стандарт, объясняя это тем, что украинское образование якобы пропагандирует фашизм и русофобию. В качестве примера в «ДНР» привели фейк российских СМИ от 2015 года, в котором утверждалось, что украинским школьникам преподают историю о том, что "великие укры придумали колесо, выкопали море».

За период перемирия с июля 2020 года в тюрьмы группировок «Л-ДНР» попали 70 человек, рассказала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Речь идет о тех, кто были взяты в плен, или «осуждены» за «шпионаж» в отношении Украины.

Россия отказалась содействовать Украине в отправке вакцин от коронавируса в отдельные районы Донецкой и Луганской областей. https://novosti.dn.ua/news/317626-rossiya-otkazalas-byt-posrednikom-v-peredache-ukrainoj-vaktsin-v-ordlo

Прокуратура сообщила о завершении заочного расследование в отношении заместителя «мэра» оккупированного Донецка.

Дайджест тв-еженедельников

«Донбасс сегодня»: Переболеть ковидом в Донецке и Луганске, несмотря на критическую ситуацию в медицинской системе. Истории выживших // Путин открыл российский рынок для производителей из Донецка и Луганска. Новый путь финансирования «Л-ДНР» или политическая манипуляция? // Пенсионный фонд обещает за два года вернуть все долги переселенцам. Кто первый на очереди?

«Донбасс Реалии»: Как украинские бойцы попали в оцепление российских военных и боевиков? Осенью 2014-го позиции украинских сил, которые находились на Бахмутской трассе в Луганской области, превратились в арену ожесточенных боев. Наиболее драматически развивались события вокруг 32 блокпоста. Более сотни военных и нацгвардейцев оказались в окружении гибридных сил России. Но главные потери Украина понесла при попытках разблокировать блокпост. Через две недели после блокады украинские военные вынуждены были отойти.

Подписывайтесь на рассылку:

* обязательное поле для заполнения
 

Еще по теме

Прочее
главное за неделю

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:33
Главные новости Донбасса за неделю
20:55
Цинизм Пушилина с КПВВ, «вагнергейт» и «Вовина тысяча». Дайджест НД ►
21:30
Как Кремль хочет сократить расходы на «Л-ДНР». Донбасс сегодня ►
11:11
ДонОГА и «ДНР» сообщили о более 2200 заболевших COVID-19 и 112 смертях
09:36
«ЛНР» заявила о 18 смертях вследствие COVID-19
21:29
Боевики не пропустили СММ ОБСЕ в Старомихайловку и угрожали сбить ее беспилотник
18:59
Принудительная паспортизация в ОРДЛО: «Л-ДНР» выдали более 1 миллиона 420 тысяч «паспортов»
12:50
«ЛНР» заявила о ранении жительницы села под Славяносербском
11:50
«Все ушли на карантин». В «ДНР» нашли причину некачественной связи
11:08
В Донецке прорыв трубы спровоцировал три ДТП
10:10
«ЛНР»: 68 заболевших и 18 умерших от ковида за сутки
09:26
«ДНР»: От ковида за сутки умерли 70 человек
22:33
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 18 ноября
19:26
В «ДНР» поверили российскому фейку о «великих украх» и переобучают учителей
17:14
«ДНР» откроет пункт пропуска под Донецком 19 ноября: правила пересечения
все новости
22:33
Главные новости Донбасса за неделю
21:20
Луганская и Львовская области покинут «красную зону» карантина
20:55
Цинизм Пушилина с КПВВ, «вагнергейт» и «Вовина тысяча». Дайджест НД ►
17:30
Боевики на Донбассе дважды обстреляли позиции украинских военных
16:31
В Кремле предположили, что Украина хочет начать военные действия под прикрытием НАТО
15:42
КПВВ «Еленовка» откроют 22 ноября. Как он будет работать
14:49
Коронавирус забрал жизни еще двоих человек в Донецкой области
13:50
В Кремле назвали «блестящим шагом» решение опубликовать переписку МИД РФ, Германии и Франции
13:01
Россия завезла в ОРДЛО три «Бука» накануне трагедии МН17 — журналист Грозев
11:54
В Украину прибыл уголь из США по контракту компании Ахметова
11:30
Россия готовится к нападению на Украину в начале 2022 года с востока и юга — Минобороны
09:34
В штабе ООС рассказали о случае нарушения перемирия на Донбассе за минувшие сутки
09:10
Меньше, чем вчера: В Украине за сутки выявили более 10 тысяч новых заболевших COVID-19
22:52
Боевики не пропускали патрули ОБСЕ и запрещали запуск БПЛА наблюдателей
22:17
В Краматорске хотят наладить производство электробусов
все новости
ВИДЕО
Цинизм Пушилина с КПВВ, «вагнергейт» и «Вовина тысяча». Дайджест НД ►
21 ноября, 20:55
Как Кремль хочет сократить расходы на «Л-ДНР». Донбасс сегодня ►
20 ноября, 21:30
Местных только пять семей: Как живут переселенцы в прифронтовом селе на Луганщине
19 ноября, 22:18

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция