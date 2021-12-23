Главнокомандующий ВСУ назвал количество батальонных групп РФ вдоль границы с Украиной

Около 52 батальонных технических групп РФ осуществляют движение вдоль государственной границы с Украиной, сообщил главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный. Об этом передает «Интерфакс-Украина».



«На сегодняшний день мы насчитываем около 52 батальонных технических групп, которые мы действительно наблюдаем, они осуществляют движение вдоль государственных границ с Украиной. Но хочу напомнить, что, к примеру, в апреле этого года их было 62. Да и вообще они могут увеличить их до 150. Потому наша задача как военных: мы наблюдаем, мы готовимся, мы никоим образом не расслабляемся, делаем свое дело», — сказал Залужный журналистам.



По его словам, за последнюю неделю произошло незначительное увеличение количества войск РФ в Крыму.



«Мы насчитали где-то порядка 1500-1800 человек», — отметил он.

По данным СНБО, у границ Украины на расстоянии 200 км находится 122 тысячи российских военных, на расстоянии 400 км – 143,5 тысячи.



Эскалация конфликта со стороны России возможна, но не обязательно, что это произойдет, считает министр обороны Алексей Резников. По его данным, суммарное количество войск в России и на оккупированных территориях, которое может быть использовано против Украины, оценивается в 94,3 тысячи человек.



Согласно снимкам разведки США, вблизи границы с Украиной сосредоточились около 70 тысячи контактников-резервистов, однако ожидается, что к ним присоединятся еще около 100 тысяч военных. Документ разведки также предполагает, что российские войска могут оставлять технику на тренировочных базах, чтобы обеспечить возможность быстрого нападения на Украину.