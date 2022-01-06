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Для Луганской ТЭС из России привезли первую партию угля

06 января 2022, 09:41

Для Луганской ТЭС из России привезли первую партию угля

В Украину поставили первые 60 вагонов угля для Луганской теплоэлектростанции. Об этом сообщила представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Виктория Страхова.

Ранее Страхова сообщала, что из-за особенностей логистического размещения Луганской ТЭС поставка энергетического угля туда возможна только из РФ, в частности, это касается антрацита из Ростовской области. Поскольку импорт антрацита из РФ квотируется, Страхова поставила вопрос о приоритетности квот для Луганской ТЭС.

Стабильная работа Луганской ТЭС не только обеспечивает теплом и электроэнергией жителей Луганской области, но и питает Попаснянский водоканал, который обеспечивает водой жителей по обе стороны линии разграничения.

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Ранее в российских СМИ появилась информация со ссылкой на представителей «ЛНР», что украинская сторона в ТКГ якобы сообщила о намерении «закупать энергоресурсы на неподконтрольных территориях». Украинская делегация это опровергает.

«На самом деле, представители украинской стороны подгруппы по социально-экономическим вопросам указали российской стороне на перспективы ухудшения социально-экономической ситуации как на подконтрольной территории Луганской области, так и на временно оккупированной», — отмечается в сообщении украинской делегации.

Там напомнили, что с 1 ноября Россия прекратила поставки энергетического угля в Украину, включая поставки на  Луганскую ТЭС.

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