ТЭС в Счастье переведут на газ в случае нехватки угля

Луганская теплоэлектростанция в городе Счастье Луганской области будет переведена на газ в случае нехватки угля. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгал во время часа вопросов правительству в Верховной Раде.



Он отметил, что в среду Кабмином принято соответствующее протокольное решение, которое было передано в НКРЭКУ.



«НКРЭКУ приняло решение о внедрении так называемой дополнительной услуги. В случае продолжения со стороны РФ запрета на проведение угля на Луганскую ТЭС, потому что другого железнодорожного пути нет — только через территорию РФ и оккупированную территорию — будет подаваться газ за соответствующей ценой как дополнительная услуга», — сказал Шмыгаль.



Он подчеркнул, что Луганская ТЭС будет работать без сбоев и обеспечивать теплом как Счастье, так и близлежащие населенные пункты.

С1 ноября Россия прекратила поставки энергетического угля в Украину, включая поставки на Луганскую ТЭС.



Вопрос поставки угля на Луганскую ТЭС поднимался в Трехсторонней контактной группы, но безрезультатно.