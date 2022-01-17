Экс-министр энергетики находится в международном розыске по делу об угле из ОРДЛО

Экс-министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин находится в международном розыске в рамках расследования дела о поставках угля из ОРДЛО. Об этом заявила в ходе сегодняшнего брифинга советница по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян.



По ее словам, в сентябре-ноябре 2021 года сообщения о подозрении были объявлены в отношении народного депутата Виктора Медведчука, бизнесмена Сергея Кузяры и экс-министра энергетики Владимира Демчишина.



«20 декабря 2021 года в данном уголовном производстве было сообщено о подозрении пятому президенту Украины, ныне народному депутату [Петр Порошенко] в совершении государственной измены и содействии деятельности террористических организаций», — отметила Сапьян.



Она подчеркнула, что расследование продолжается, все виновные будут привлечены к ответственности.



«В настоящее время среди фигурантов расследования находятся под домашним арестом Виктор Медведчук и Сергей Кузяра. Владимир Демчишин — в международном розыске, его местонахождение устанавливается», — заявила Сапьян.

Лидер парламентской фракции «Европейская солидарность» Петр Порошенко сегодня, 17 января, прилетел в Киев. В суде ему должны избрать меру пресечения в деле о незаконной поставке угля с оккупированных территорий Донбасса и финансирования группировок «ДНР» и «ЛНР».



Решением Печерского районного суда Киева бизнесмен и экс-советник министра Сергей Кузяра был выпущен из СИЗО под домашний арест.