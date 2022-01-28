РФ усиливает группировку, Зеленского позвали в Москву. Главное

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Эскалации ситуации вокруг границ Украины



CNN со ссылкой украинского высокопоставленного чиновника, чье имя не называется, сообщило, что лидеры США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора 27 января разошлись во мнениях о том, насколько серьезна угроза российского вторжения. Байден якобы сказал Зеленскому, что есть угроза атаки в ближайшее время и вторжение почти неизбежно. Комментируя эту информацию, Зеленский заявил, что у него нет недоразумений с Байденом. «Я просто глубоко понимаю, что происходит в моем государстве, как и он глубоко понимает, что происходит в США», — сказал украинский лидер.



Полномасштабная война с Российской Федерацией угрожает не только Украине. Это также касается и некоторых стран НАТО, которые ранее тоже были республиками Советского Союза, считает Зеленский.



Москва отправила к границе с Украиной медицинские подразделения, что по всей видимости может означать последнее приготовление к вторжению. Такого уровня готовности РФ не достигала в прошлые периоды наращивания сил. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных западных чиновников оборонных ведомств.



Соединенные Штаты инициируют заседание Совета безопасности ООН в связи с наращиванием российских войск на границах Украины и в Беларуси. Проведение заседания запланировано на понедельник, 31 января.



Россия на данный момент не будет идти на полномасштабное вторжение в Украину, потому что для этого необходимо стянуть к границам гораздо больше военной техники и живой силы, сообщает euractiv со ссылкой на источник в НАТО.



Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не хочет войн, но не позволит игнорировать свои интересы.



Лавров заявил, что президента Украины Владимира Зеленского готовы принять в России для обсуждения «нормализации двусторонних отношений», однако это не касается вопросов Донбасса. Зеленский назвал это предложение цинизмом.



В Украину прибыла партия боеприпасов в рамках военно-технической помощи со стороны США. На следующей неделе ожидаются следующие самолеты из США с военно-технической помощью для усиления обороноспособности Украины.



Что еще произошло сегодня



Президент Владимир Зеленский заявил, что хотел бы создания трехсторонней переговорной площадки в формате США-Россия-Украина параллельно с Нормандским форматом.



В данное время в России, на оккупированной части Донбасса и в Крыму удерживают 444 политзаключенных и заложников. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.



Посольство Украины в Черногории отреагировало на публикацию черногорской государственной телекомпании RTCG, в которой легитимизируется группировка «ЛНР». Ведомство потребовало публично опровергнуть информацию в материале, где речь шла о якобы нападении украинской армии на боевиков «ЛНР».



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