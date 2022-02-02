«ЛНР» сменила «мэра» Алчевска вслед за руководством градообразующего предприятия

В оккупированном Алчевске Луганской области отстранили от должности главу городской «администрации» при группировке «ЛНР» Наталью Пяткову. Об этом сообщил источник «Новостей Донбасса».



С 3 февраля кресло Пятковой займет Альберт Апшев, который ранее был первым заместителем «мэра» Стаханова.



«Завтра к исполнению своих обязанностей приступает теперь уже бывший первый заместитель главы Стаханова Альберт Апшев. Предыдущий городской голова Наталья Пяткова взяла напоследок двухнедельный отпуск», — рассказал собеседник.



По его словам, муж Пятковой находится под подпиской о невыезде. «Он у нее на АМК работал, а с приходом "нового инвестора" Евгения Юрченко там многих "трусила" т.н. генпрокуратура, и его сняли», — сообщил источник.

В 2017 году украинский собственник предприятия — «Индустриальный союз Донбасса» — утратил контроль над АМК. «ЛНР» передала комбинат под управление компании «Внешторгсервис», которую контролировал сбежавший в Россию украинский олигарх Сергей Курченко. В июне 2021 года новым владельцем «Внешторгсервиса» стал россиянин Евгений Юрченко. В октябре Юрченко зарегистрировал в ОРДЛО компанию ЮГМК, которая является преемницей «Внешторгсервиса».



За последние полгода на АМК трижды менялся руководитель. Последним эту должность получил россиянин Дмитрий Покровский, которого назначили в январе 2022 года.



Работники АМК еще не видели обещанных новым «инвестором» Евгением Юрченко больших зарплат. Об этом «Новостям Донбасса» рассказали работники предприятия. Жалуются на АМК и на серьезные проблемы с кадрами. Сейчас на комбинате — примерно 1200-1400 вакансий. Агитаторы ездят по соседнему Перевальскому району, а также по еще более депрессивным населенным пунктам вроде Брянки и Кадиевки (Стаханова), уговаривая местных жителей трудоустроиться на комбинате.