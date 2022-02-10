РФ перекрыла Украине моря, Лавров советует уезжать. Главное

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Эскалация ситуации вокруг границ Украины

● За последнюю неделю Россия перебросила к западной границе внутренние войска и тяжелую военную технику, в том числе комплексы «Бук» и «Искандер» к тем, что уже сосредоточены вокруг Украины. Об этом рассказал руководитель группы расследователей Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов. По наблюдениям CIT, России нужно еще неделя-две, чтобы завершить возможные подготовительные действия для потенциального масштабного наступления.



● Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил, что ставки остаются очень высокими на фоне опасений по поводу российского вторжения в Украину, и предупредил, что ближайшие несколько дней, вероятно, будут «самым опасным моментом».



● Министерство иностранных дел России посоветует неосновному персоналу посольства и консульств в Украине временно покинуть страну, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.



● Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель направили главе МИД РФ Сергею Лаврову письма с призывом решать ситуацию вокруг Украины дипломатическим путем.



● В Белом доме заявляют, что не планируют массовую эвакуацию американцев из Украины, о чем писала накануне газета Wall Street Journal. Такую информацию распространило The Hill со ссылкой на неназванного представителя американской администрации. На этой неделе президент США Джо Байден посоветовал американцам, находящимся в Украине, покинуть страну.



● В ближайшие дни Украина получит от Литвы партию зенитно-ракетных комплексов Stinger в рамках расширения военной помощи, сообщила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.



Что еще стоит знать



● Россия объявила закрытыми для судоходства два района Черного моря и один в Азовском море на период с 13 по 19 февраля под предлогом проведения военных учений. Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с блокировкой Россией части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива.



● Совет Госдумы России отложил рассмотрение проекта обращения к президенту РФ Владимиру Путину о признании отдельных районов Донецкой и Луганской областей. В Госдуме это объяснили тем, что думские фракции, кроме «Справедливой России», пока не представили отзывы на проект.



● Министр образования Сергей Шкарлет заявил, что нельзя признавать дипломы, выданные в ОРДЛО, потому что подобных прецедентов нет в мире.



● Первым шагом в выполнении Минских соглашений должно быть прекращение огня и вывод Россией тяжелого вооружения из Донбасса, заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве. Главы МИД России и Великобритании поспорили относительно того, угрожает ли Украине скопление российских войск у ее границ.



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