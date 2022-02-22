Госдума проголосовала за ратификацию соглашений «о дружбе» с «Л-ДНР», разрешающие военные базы

Государственная дума проголосвала за договоры «о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи» с так называемыми «ДНР» и «ЛНР». Бумаги были приняты в трех чтениях.



Решения поддерживали единогласно — 400 голосами депутатов.



Теперь договоры направлены на ратификацию в Совет Федерации.



Ранее соглашения были «ратифицированы» в Донецке и Луганске.

21 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам и заявил о признании «независимости» самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» и подписал соответствующие указы. Перед этим он собрал внеочередное заседание Совета безопасности РФ, члены которого выступили за признание этих территорий «независимыми республиками».



В указах Путин поручил министерству обороны направить войска для «поддержания мира» на этих территориях. Также дано поручение МИД установить дипломатические отношения с «ДНР» и «ЛНР».



Договоры РФ с «ДНР» и «ЛНР» предполагают совместное использование военных баз. Кроме того, соглашения подразумевают совместную оборону и совместную охрану границ подконтрольных «Л-ДНР» территорий.



Укриана, США и Евросоюз осудили это решение и назвали его нарушением международного права и суверенитета Украины.