«ДНР» и «ЛНР» «ратифицировали» договоры о дружбе с РФ

Так называемые парламенты группировок «ДНР» и «ЛНР» «ратифицировали» договоры с Россией «о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи».



Соответсвующие решения были приняты сегодня на внеочередных заседаниях. И в Донецке, и Луганске «депутаты» голосовали единогласно «за».



Главы «ЛНР» и «ДНР» Леонид Пасченик и Денис Пушилин уже успели подписать «законы о ратификации».



Договоры вступят в силу после процедуры ратификации в Государственной думе и Совете Федерации РФ, а затем — обмена ратификационными грамотами. Документ заключен на 10 лет и автоматически продлевается на пятилетние периоды, если ни одна из сторон не заявит о своем желании прекратить его действие.

21 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам и заявил о признании «независимости» самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» и подписал соответствующие указы. Перед этим он собрал внеочередное заседание Совета безопасности РФ, члены которого выступили за признание этих территорий «независимыми республиками».



В указах Путин поручил министерству обороны направить войска для «поддержания мира» на этих территориях. Также дано поручение МИД установить дипломатические отношения с «ДНР» и «ЛНР».



Договоры РФ с «ДНР» и «ЛНР» предполагают совместное использование военных баз. Кроме того, соглашения подразумевают совместную оборону и совместную охрану границ подконтрольных «Л-ДНР» территорий.



Укриана, США и Евросоюз осудили это решение и назвали его нарушением международного права и суверенитета Украины.