СНБО запретил ОПЗЖ и еще ряд пророссийских партий

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) принял решение приостановить любую деятельность на территории страны ряда партий, имеющих связи со Российской Федерацией. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.
«Любая активность политиков, направленная на раскол или коллаборацию, не будет иметь успеха. Но получит жесткий ответ», - заявил он.
Президент отметил, что СНБО решил, учитывая полномасштабную войну, развязанную РФ, и политические связи, которые имеет ряд политических структур с этим государством, приостановить любую деятельность ряда политических партий на время военного положения.
Под запрет попали следующие политические партии:
- «Оппозиционная платформа – За жизнь»;
- «Партия Шария»;
- «Наши»;
- «Оппозиционный блок»;
- «Левая оппозиция»;
- «Союз левых сил»;
- «Держава»;
- «Прогрессивная социалистическая партия Украины»;
- «Социалистическая партия Украина»;
- «партия «Социалисты»;
- «Блок Владимира Сальдо».
Президент отметил, что Министерству юстиции поручено безотлагательно «принять в установленном порядке исчерпывающие меры по запрету деятельности указанных политических партий».