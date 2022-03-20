СНБО запретил ОПЗЖ и еще ряд пророссийских партий

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) принял решение приостановить любую деятельность на территории страны ряда партий, имеющих связи со Российской Федерацией. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.



«Любая активность политиков, направленная на раскол или коллаборацию, не будет иметь успеха. Но получит жесткий ответ», - заявил он.



Президент отметил, что СНБО решил, учитывая полномасштабную войну, развязанную РФ, и политические связи, которые имеет ряд политических структур с этим государством, приостановить любую деятельность ряда политических партий на время военного положения.



Под запрет попали следующие политические партии:

- «Оппозиционная платформа – За жизнь»;

- «Партия Шария»;

- «Наши»;

- «Оппозиционный блок»;

- «Левая оппозиция»;

- «Союз левых сил»;

- «Держава»;

- «Прогрессивная социалистическая партия Украины»;

- «Социалистическая партия Украина»;

- «партия «Социалисты»;

- «Блок Владимира Сальдо».



Президент отметил, что Министерству юстиции поручено безотлагательно «принять в установленном порядке исчерпывающие меры по запрету деятельности указанных политических партий».