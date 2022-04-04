Зеленский посетил Бучу

Президент Зеленский в Буче. Фото: BBC

Президент Владимир Зеленский посетил город Буча под Киевом, в котором обнаружены свидетельства массовых убийств мирных жителей российскими военными.



Как сообщает BBC, он осмотрел дорогу с уничтоженной российской техникой и пообщался с местными жителями.



Зеленский заявил, что Россия совершила военные преступления и геноцид в Украине.



На вопрос корреспондента, считает ли он все еще возможным обсуждать мир с Россией, он сказал: «Да, потому что Украина должна обрести мир. Мы в Европе 21 века. Мы продолжим дипломатические и военные усилия».

Украинские военнослужащие взяли под контроль всю Киевскую область в начале апреля. После этого начала открываться информация о тяжких преступлениях, совершенных российскими военными в Буче, Ирпене, Гостомеле и других населенных пунктах.



В частности, мэр Бучи сообщил, что в городе обнаружили около 300 человек в братских могилах. По улицам лежат десятки трупов, некоторые из них с завязанными руками.



C территории Киевской области, освобожденной от российских войск, уже вывезли 410 тел убитых мирных жителей.



Россия отрицает причастность своих военных к массовым убийствам в Буче. Глава МИД России Сергей Лавров назвал опубликованные свидетельства инсценировкой.



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