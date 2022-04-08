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В поселке Макаров на Киевщине оккупанты расстреляли 132 мирных жителя

08 апреля 2022, 22:52

В поселке Макаров на Киевщине оккупанты расстреляли 132 мирных жителя

В Макарове Киевской области нашли тела 132 погибших мирных жителей. Всех их расстреляли оккупанты. Об этом сообщил Макаровский поселковый голова Вадим Токарь, передает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

«На освобожденных территориях мы увидели зверства. Мы подняли 132 гражданских мирных жителя, которые были просто расстреляны русскими орками, я их людьми назвать не могу», — сказал Токарь.

Он отметил, что оккупанты в поселке уничтожили почти всю инфраструктуру: больницу, детские сады, жилые дома. Местные жители больше месяца провели без света, воды, газа, тепла и связи. Связь удалось восстановить всего несколько дней назад.

Сейчас в Макарове разминируют территорию.

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