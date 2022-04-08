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Оккупанты изнасиловали 16-летнюю девушку и 78-летнюю женщину и расстреляли лодку с людьми — Вилкул

08 апреля 2022, 08:48

Оккупанты изнасиловали 16-летнюю девушку и 78-летнюю женщину и расстреляли лодку с людьми — Вилкул

Российские оккупанты изнасиловали в Херсонской области беременную 16-летнюю девушку и 78-летнюю бабушку, а также обстреляли лодку, убив находившихся в ней гражданских. Об этом сообщил в Facebook начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

«Восстанавливая мирную жизнь в освобожденных селах Херсонской области, которыми мы сейчас занимаемся, мы все больше и больше сталкиваемся со страшными историями. Такими, например, как изнасилование 16-летней беременной девушки и 78-летней бабушки в одном из сел на ингулецком направлении... А сегодня (7-го апреля – ред.), примерно в 10 утра, орки на берегу Каховского водохранилища возле базы отдыха "Світанок" в Марьянском Криворожского района расстреляли лодочку, которая плыла со стороны Первомаевки Херсонской области для того, чтобы эвакуировать людей с оккупированной части Херсонской области. Расстреляли на воде "Градами". На расстоянии 70-ти метров от берега».

В лодке было 14 человек, в том числе трое детей. Двое взрослых мужчин и женщина погибли сразу. Ребенок 13-ти лет умер немного позже. Семь человек оказались в больнице и двое пропали без вести. Это был седьмой рейс этой лодки.

Вилкул отметил, что оккупанты знали, что там находятся мирные люди, но расстреляли их ракетами.

«Это - военное преступление, это - Гаагский трибунал», - заявил он.

Также, по его словам, украинские вооруженные силы успешно бьют врага на дальних подступах к Кривому Рогу. 

 

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Места
Херсонская область
События
Преступление Изнасилование Война

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