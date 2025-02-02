Россия ударила из артиллерии по Константиновской громаде: есть повреждения

Оккупационные войска РФ в воскресенье, 2 февраля, атаковали Константиновскую громаду Донецкой области. Известно, что повреждены здания. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.



«Сегодня в 11:00 российские оккупанты совершили обстрел из ствольной артиллерии по Николаевскому старостинскому округу», — отметил он.



По слова Горбунова, в результате чего повреждены частный дом и учреждение культуры. Информация о жертвах и пострадавших не поступала.



Ранее мы писали, что российские оккупанты за прошедшие сутки, 1 февраля, обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате ударов повреждены дома и здания.