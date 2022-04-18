ВСУ освободили ряд населенных пунктов возле Изюма

Украинские военные освободили ряд населенных пунктов в районе Изюма в Харьковской области, где стянуто наибольшее количество войск оккупантов. Об этом сообщает спикер министерства обороны Украины Александр Мотузяник на брифинге.



«Да, я могу подтвердить, что ряд населенных пунктов в результате интенсивных боевых действий украинскими военными был освобожден», — сказал он.



Спикер Минобороны отметил, что город Изюм и его окрестности — это места наибольшего скопления российских подразделений на Слобожанском направлении.



«Именно оттуда в том числе они попытаются развивать наступление на восток», — отметил Мотузяник.