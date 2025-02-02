Российские войска ударили по поселку Шевченко: трое людей ранены

Российские военнослужащие в воскресенье, 2 февраля, обстреляли поселок Шевченко Донецкой области. В результате ударов трое людей пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуре.



«2 февраля 2025 года, в 08:00, войска РФ нанесли удар из артиллерии по поселку Шевченко Добропольской ТГ. В зоне поражения боеприпаса оказался гражданский автомобиль, водитель и пассажир которого получили ранения», — говорится в сообщении.



Кроме того, получил телесные повреждения еще один житель. На момент атаки мужчина находился на улице.



У пострадавших диагностированы минно-взрывные и черепно-мозговые травмы, осколочные ранения и перелом. Их госпитализировали в медицинское учреждение.



В населенном пункте повреждены частный дом и легковой автомобиль.



Ранее мы писали, что российские оккупанты за прошедшие сутки, 1 февраля, обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате ударов повреждены дома и здания.