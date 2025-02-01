В российской Судже на школу упала бомба — под завалами около сотни людей

Школа-интернат в городе Суджа Курской области подвергся удару со стороны российских войск. Как сообщает, Генштаб ВСУ, в здании находились гражданские люди. В результате удара 95 человек оказались под завалами, сообщил пресс-офицер временной военной комендатуры на территории РФ Алексей Дмитрашковский.



«Сегодня, 1 февраля 2025 года в 17:54 Вооруженные силы Российской Федерации таки нанесли удар по школе-интернату города Суджи. 95 человек оказалось под завалами. Из-под завалов слышны стоны и крики людей. Напомню, что среди этих людей большинство пожилых людей и лежачие. Силами военной комендатуры сейчас ведутся поисковые и спасательные работы», — сказал Дмитрашковский в видеообращении, опубликованном на фейсбук-канале «ТРО Медиа».



Он не уточнил, есть ли в результате удара погибшие и сколько людей пострадали.



Российская пропаганда утверждает, что удар был со стороны украинских войск.



По данным Генштаба ВСУ, российские войска, пытаясь выбить Силы обороны Украины из Курской области, ежедневно сбрасывают на российские населенные пункты авиабомбы.