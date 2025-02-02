Зеленский рассказал, сколько за неделю РФ сбросила на Украину бомб, дронов и ракет

Известно, сколько бомб, ракет и дронов запустила РФ за неделю. Фото: ОП

Российская Федерация ежедневно атакует Украину с помощью БПЛА, ракет и авиационных бомб. Только за неделю армия РФ запустила по населенным пунктам почти 50 ракет и 760 авиабомб. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.



«За эту неделю — сотни ударов по нашим городам и общинам: почти 50 ракет, около 660 ударных дронов и более 760 управляемых авиабомб было выпущено врагом против наших людей», — отметил он.



Зеленский в очередной раз напомнил, что нашей стране нужны противовоздушная оборона, дальнобойное оружие и санкционное давление на Российскую Федерацию.



«Все это помогает защищать жизнь здесь, в Украине. Спасибо всем в мире, кто понимает важность этого и продолжает верить в наше государство и поддерживать», — резюмировал глава государства.



Ранее мы писали, что оккупационные войска РФ за минувшие сутки, 1 февраля, запустили по Украине дроны. Силы и средства противовоздушной обороны сбили 40 БПЛА.