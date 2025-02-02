На Курщине подорвался на мине российский вице-губернатор

В Курской области был подорван российский вице-губернатор Ефремов. Фото: Mash

В Курской области РФ погиб вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов, он был командиром отряда «Тигр». Об этом сообщил глава региона Олег Кожемяко.



По его словам, Ефремов погиб, возвращаясь с боевого задания. Где это произошло — неизвестно.



Российские телеграм-каналы пишут, что в автомобиле находился Ефремов и еще один военный офицер. Машина наехала на мину и подорвалась.



Эту информацию подтвердил также руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.



Ефремов был командиром добровольческого отряда «Тигр», сформированного летом 2022-го на базе 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. В феврале 2024 года глава региона Олег Кожемяко назначил Ефремова вице-губернатором.



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