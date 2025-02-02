Силы ПВО сбили 40 дронов — Воздушные силы

ПВО сбила 40 дронов. Фото: Воздушные силы

Оккупационные войска РФ за минувшие сутки, 1 февраля, запустили по Украине дроны. Силы и средства противовоздушной обороны сбили 40 БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.



«В ночь на 2 февраля 2025 года (с 21:00 1 февраля) противник атаковал 55-ю ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск — РФ», — говорится в сообщении.





По состоянию на 09:00 силы и средства противовоздушной обороны сбили 40 ударных БПЛА типа «Shahed» и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской и Одесской областях.



Кроме того, 13 беспилотников-имитаторов локально потеряны (без негативных последствий). Пострадали Сумщина и Харьковщина.



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