Оккупанты попали в «огневой мешок» в Великой Новоселке: какая ситуация сейчас

Бои за Великую Новоселку Донецкой области продолжаются. Фото: 110 бригада

Бои за Великую Новоселку Донецкой области продолжаются. ВС РФ попали в «огневой мешок». Об этом сообщили в пресс-службе 110 бригады.



«Бои за город продолжаются. Враг попал в огневой мешок. Продвигаться дальше он не может, но вместе с тем усиливать свои подразделения в городе вынужден», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что сейчас активно работает аэроразведка, которая фиксирует передвижения и местонахождение российских оккупантов.

Силы обороны применяют FPV-дроны и артиллерию, а ВС РФ, в свою очередь, прячутся в подвалах.



«Сейчас противник не понимает, что делать», — резюмировали военные.



Ранее аналитики проекта DeepState сообщили, что россиянам удалось захватить поселок Великая Новоселка.