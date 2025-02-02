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Оккупанты попали в «огневой мешок» в Великой Новоселке: какая ситуация сейчас

02 февраля 2025, 15:59

Оккупанты попали в «огневой мешок» в Великой Новоселке: какая ситуация сейчас

Бои за Великую Новоселку Донецкой области продолжаются. Фото: 110 бригада Бои за Великую Новоселку Донецкой области продолжаются. Фото: 110 бригада

Бои за Великую Новоселку Донецкой области продолжаются. ВС РФ попали в «огневой мешок». Об этом сообщили в пресс-службе 110 бригады.

«Бои за город продолжаются. Враг попал в огневой мешок. Продвигаться дальше он не может, но вместе с тем усиливать свои подразделения в городе вынужден», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что сейчас активно работает аэроразведка, которая фиксирует передвижения и местонахождение российских оккупантов.
Силы обороны применяют FPV-дроны и артиллерию, а ВС РФ, в свою очередь, прячутся в подвалах.

«Сейчас противник не понимает, что делать», — резюмировали военные.

Ранее аналитики проекта DeepState сообщили, что россиянам удалось захватить поселок Великая Новоселка. 

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