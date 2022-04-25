В ОБСЕ призвали немедленно освободить задержанных в Донецке и Луганске сотрудников

Председатель и генеральный секретарь ОБСЕ призвали немедленно освободить четырех членов Специальной мониторинговой миссии, которых задержали в оккупированных РФ Донецке и Луганске. Об этом сообщила пресс-служба ОБСЕ.



Председатель Организации, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау назвал задержание членов национальной миссии СММ «неприемлемым», и отметил, что их удерживают под стражей без предъявления обвинений «в течение определенного периода времени».



Генсек ОБСЕ Хельга Мария Шмид осудила «прискорбные акты запугивания, преследования и враждебной публичной риторики» в отношении СММ и сотрудников миссии в неподконтрольных правительству Украины районах Донецка и Луганска.



«Все члены нашей национальной миссии остаются должностными лицами ОБСЕ и должны быть наделены функциональной неприкосновенностью, в том числе в течение этого периода, когда истек срок действия мандата», - заявила Шмид.



СММ продолжает выполнять минимальные необходимые административные задачи несмотря на то, что 1 апреля все действия, предусмотренные мандатом, были прекращены.



«Из соображений безопасности сотрудников ОБСЕ не может предоставить дополнительную информацию о ситуации на данный момент», - сказано в заявлении.



Отмечается, что мандат ОБСЕ в Украине не продлен из-за РФ. 31 марта 2022 года в ходе обсуждений в Постоянном совете ОБСЕ не было достигнуто консенсуса относительно продления мандата СММ ОБСЕ в Украине из-за позиции, выраженной РФ. Так, по состоянию на 1 апреля предусмотренные мандатом мероприятия не проводились, и СММ перешла в административный режим. Это предполагает выполнение ограниченного числа основных административных функций, в том числе направленных на обеспечение безопасности членов своей миссии, имущества и помещений на всей территории Украины, в том числе в районах, неподконтрольных правительству.