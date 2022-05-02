Северодонецк может попасть в осаду по мариупольскому сценарию – глава ОВА

Военные эксперты допускают возможность того, что Северодонецк может попасть в осаду после того, как российская армия не сумеет взять его штурмом. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



«В последние дни военные эксперты начали приписывать Северодонецку судьбу Мариуполя. Оборона города сверхмощная, поэтому захватить областной центр Луганской области будет очень тяжело. Но орки могут пойти другим путем – по Мариупольскому сценарию. Это только предположение. Но мы готовы к любому развитию событий», - написал Гайдай.



Он призвал жителей Луганской области эвакуироваться, чтобы предотвратить трагедию.



Что касается ситуации в регионе в целом, Гайдай сообщил, что российские войска продолжают попытки совершить прорыв в Рубежном и Попасной.



Также в области ужесточены меры безопасности на блокпостах, из-за завладения россиянами украинским гуманитарным транспортом и формой ВСУ. В канун 9 мая также возможны провокации, отметил Гайдай.