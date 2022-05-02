Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Северодонецк может попасть в осаду по мариупольскому сценарию – глава ОВА

02 мая 2022, 11:31

Северодонецк может попасть в осаду по мариупольскому сценарию – глава ОВА

Военные эксперты допускают возможность того, что Северодонецк может попасть в осаду после того, как российская армия не сумеет взять его штурмом. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

«В последние дни военные эксперты начали приписывать Северодонецку судьбу Мариуполя. Оборона города сверхмощная, поэтому захватить областной центр Луганской области будет очень тяжело. Но орки могут пойти другим путем – по Мариупольскому сценарию. Это только предположение. Но мы готовы к любому развитию событий», - написал Гайдай.

Он призвал жителей Луганской области эвакуироваться, чтобы предотвратить трагедию.

Что касается ситуации в регионе в целом, Гайдай сообщил, что российские войска продолжают попытки совершить прорыв в Рубежном и Попасной.

Также в области ужесточены меры безопасности на блокпостах, из-за завладения россиянами украинским гуманитарным транспортом и формой ВСУ. В канун 9 мая также возможны провокации, отметил Гайдай.

Еще по теме

Места
Северодонецк
Прочее
Война

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:51
РФ отказывается разрешить эвакуацию раненых украинских военных с «Азовстали»
10:10
ВСУ уничтожили российские катера возле Змеиного
00:17
Старт эвакуации с «Азовстали». Луганщина в огне. Дайджест НД за день ►
17:34
«ДНР» заявила об обстрелах ряда городов и раненых мирных жителях
10:48
«ДНР» заявила об эвакуации с «Азовстали» 28 человек. Всех отправили на «фильтрацию»
07:26
Правительство Украины закрыло 4 морских порта
00:37
Эвакуация с «Азовстали». Обстрел Доброполья и Попасной. Дайджест НД за день ►
23:21
В захваченном Мелитополе открыли супермаркет с товарами из РФ, сменив вывеску АТБ
15:32
Усилят фильтрацию: В Мариуполе оккупанты будут выдавать пропуска для пребывания на улице
14:49
Оккупанты отдают дома выехавших мариупольцев неизвестным людям — горсовет
14:01
Пушилин анонсировал «большое строительство» в Мариуполе. Туда свезут депортированных в Россию жителей города
13:24
Обломки ракет, раненые и погибшие: «ДНР» заявила об обстрелах нескольких городов
10:22
«Л-ДНР» заставляют «перерегистрироваться» предпринимателей и аграриев на оккупированных территориях
09:27
Камнем сдирают татуировки: Оккупанты издеваются над мариупольцами в фильтрационных лагерях
00:09
«ДНР» заявила об одном погибшем и двоих раненых в результате обстрела Донецка
все новости
12:12
Лавров сравнил Зеленского с Гитлером, у которого якобы "тоже была еврейская кровь"
11:51
РФ отказывается разрешить эвакуацию раненых украинских военных с «Азовстали»
11:32
Эрдоган анонсировал переговоры с Путиным на текущей неделе
11:31
Северодонецк может попасть в осаду по мариупольскому сценарию – глава ОВА
10:58
Группа спецназовцев из Сибири уничтожена на Донбассе
10:35
Жители Запорожской области могут эвакуироваться с колонной из Мариуполя
10:34
Расписание эвакуационного поезда с Донбасса изменилось
10:10
ВСУ уничтожили российские катера возле Змеиного
09:46
Запорожская область: В ходе обстрела Орехова погибли два человека, еще четыре в больнице
09:02
В Луганской области за сутки трое погибших и трое раненых в результате обстрелов
08:09
Российские войска пытаются наступать на Донбассе вдоль всей линии соприкосновения — сводка Генштаба ВСУ
07:15
Определены дополнительные места посадки в эвакуационную колонну из Мариуполя
06:54
Миллионы тонн зерна заблокированы в портах Украины — ООН
00:17
Старт эвакуации с «Азовстали». Луганщина в огне. Дайджест НД за день ►
23:55
В Донецкой области за день от обстрелов погибли четыре человека
все новости
ВИДЕО
Старт эвакуации с «Азовстали». Луганщина в огне. Дайджест НД за день ►
02 мая, 00:17
Украинские военные показали эвакуацию людей с «Азовстали»
01 мая, 21:34
Эвакуация с «Азовстали». Обстрел Доброполья и Попасной. Дайджест НД за день ►
01 мая, 00:37

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция