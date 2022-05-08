В Луганской области из-за обстрела горит нефтеперерабатывающий завод

Российские войска в очередной раз обстреляли нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске Луганской области. Как сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай, в результате попадания снарядов, загорелись производственные мощности завода. Огонь охватил установку по получению серы и станцию смешивания веществ.



Площадь пожара составила 360 кв.м, есть угроза взрыва соседней группы резервуаров.



«Спасатели пытались обуздать огонь, однако начался артиллерийский обстрел, и пожарные были вынуждены остановиться и покинули зону опасности. Тушение невозможно. Обстрелы не утихают», – сообщил Гайдай.