Дома выгорают целыми улицами, многочисленные жертвы: ситуация на Луганщине

Последствия обстрела Луганской области. Фото ОВА

Россияне наступают на Лисичанск и Северодонецк, в областном центре 12 погибших, по Луганской области — более 60 разрушенных домов. Об этом в сводке за минувшие сутки сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.



«За день у нас 12 погибших в Северодонецке, еще один — в Горской громаде. Разрушаются и выгорают дома. Кое-где целыми улицами, как в Нырково — 5 жилищных хозяйств подряд. В Золотом — 6, во Врубовке — 3, еще 3 — в Рубежном. Невозможно посчитать повреждения в Тошковке, где продолжаются боевые действия», — перечислил Гайдай.



По его словам, штурм Северодонецка успеха не имел: россияне понесли потери в личном составе и отступили.



«Последствия наступления жители города почувствовали: погибшие и раненые люди, разрушены, по меньшей мере, пять многоэтажек. Не лучше ситуация и в Лисичанске, и в городах рядом. Так, в Лисичанске обстрелами повреждено 12 домов, в Новодружеске — 14, в Приволье — 17», — отметил глава области.