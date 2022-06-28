Армия РФ ударила ракетами по Очакову: Есть погибшие и раненые, трехмесячный ребенок в коме

Последствия обстрела Очакова. Фото: ОВА

Российская армия ночью нанесла ракетные удары по Николаеву и Очакову, есть погибшие, в том числе ребенок. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.



По информации главы ОВА, по Николаеву было выпущено около 11 ракет. Часть из них сбила ПВО.



«Также был обстрел Очакова. Трое погибших, шесть раненых. Погибла девочка шести лет, трехмесячный ребенок в коме. Продолжается работа ГСЧС по разбору завалов», — проинформировал Ким.

По информации главы Николаевского облсовета Анны Замазеевой, прямые попадания ракетами в жилые дома Очакова зафиксированы в пятом часу утра. Замазеева сообщает о двоих погибших, в том числе шестилетнем ребенке.



«Шесть раненых, из них четыре ребенка. Трехмесячный младенец сейчас в коме, годовалый ребенок и 13-ти и 16-летние», — отметила она.



По ее словам, разбор завалов продолжается.



