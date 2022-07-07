В Донецкой области из-за обстрелов погибли семь мирных жителей

На подконтрольной украинским властям части Донетчины за сутки из-за обстрелов со стороны российской армии погибли семь мирных жителей. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.



По информации руководителя ОВА, за 6 июля трое мирных жителей погибли в Торецке, двое — в Авдеевке, по одному — в Кодеме и Северске. Еще два человека получили ранения.



«В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе», — уточнил Кириленко.

В Торецке удар российских войск пришелся на частный сектор. В одном из домов погибла семья: бабушка, мама и дочь. Российские силы обстреляли Торецк 6 июля, были нанесены ракетные удары.







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