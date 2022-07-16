Обстріл Костянтинівки та Краматорська. Зброю на складах більше не зберігають. Дайджест НД ►

Щоденне зведення «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та у всій країні. Сьогодні у випуску:
- Російські війська обстріляли Костянтинівку та Краматорськ. Під вогнем Бахмут, Авдіївка та Покровськ.
- Після захоплення Лисичанська російські війська взяли оперативну паузу. Наступна мета Слов'янськ та Бахмут – Інститут вивчення війни.
- Шойгу дав вказівку окупантам «наростити» дії армії в усіх напрямках.
- ЗСУ відобразили штурм на Бахмутському та Донецькому напрямках. Тривають бої на Вуглегірській ТЕС.
- «ЛНР» заявила про захоплення російськими силами траси біля Авдіївки.
- ЗСУ продовжують знищувати склади із російськими боєприпасами. На Луганщині окупанти возять боєкомплекти одразу на передову.
- Угруповання «ДНР» заявляє про 7 загиблих мирних жителів на окупованій території. Обстріли Донецька та Горлівки.
- В ОБСЄ закликали розслідувати смерть полоненого британця Пола Юра. МЗС Британії викликало посла Росії у Лондоні.