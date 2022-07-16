Обстріл Костянтинівки та Краматорська. Зброю на складах більше не зберігають. Дайджест НД ►

Щоденне зведення «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та у всій країні. Сьогодні у випуску:

Російські війська обстріляли Костянтинівку та Краматорськ. Під вогнем Бахмут, Авдіївка та Покровськ.

Після захоплення Лисичанська російські війська взяли оперативну паузу. Наступна мета Слов'янськ та Бахмут – Інститут вивчення війни.

Шойгу дав вказівку окупантам «наростити» дії армії в усіх напрямках.

ЗСУ відобразили штурм на Бахмутському та Донецькому напрямках. Тривають бої на Вуглегірській ТЕС.

«ЛНР» заявила про захоплення російськими силами траси біля Авдіївки.

ЗСУ продовжують знищувати склади із російськими боєприпасами. На Луганщині окупанти возять боєкомплекти одразу на передову.

Угруповання «ДНР» заявляє про 7 загиблих мирних жителів на окупованій території. Обстріли Донецька та Горлівки.

В ОБСЄ закликали розслідувати смерть полоненого британця Пола Юра. МЗС Британії викликало посла Росії у Лондоні.