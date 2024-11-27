РФ вдарила по Покровську: постраждав чоловік

Російські військові 27 листопада атакували Покровськ на Донеччині. Відомо про одного пораненого. Про це повідомила прессекретар прокуратури Донецької області Анастасія Мєдвєдєва, повідомляє Суспільне Донбас.



«Внаслідок цього 62-річний чоловік отримав осколкове поранення. Йому надали медичну допомогу», — зазначила вона.



За її інформацією, місто потрапило під російський обстріл близько 15:00. Правоохоронці встановлюють тип зброї.



Правоохоронці розпочали розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України, а саме порушення законів та звичаїв війни.



Раніше ми писали, що внаслідок російського авіаудару у селищі Ясногірка Краматорського району Донецької області зруйновано 15 будинків. "Приліт" стався 26 листопада.