Нові сонячні електростанції збудують в Україні — ЗМІ

Уряд Литви виділив 5 мільйонів євро на встановлення сонячних електростанцій на території України у рамках програми підтримки енергетичного сектору країни. Про це пише литовське видання LRT.

Глава Департаменту співробітництва з метою розвитку МЗС Литви Раса Кайрене наголосила, що для нових сонячних станцій краще використовувати обладнання, зроблене в Європі, щоб мінімізувати ризики поломок та кібератак.

«Ми повинні гарантувати надійність обладнання, що встановлюється, та аспекти кібербезпеки, щоб не створювати додаткових залежностей для України. Тому в процесі закупівель ми намагатимемося включити цю вимогу про те, що обладнання має бути родом із ЄС чи європейської економіки», — зазначила чиновниця.

За інформацією МЗС Литви, з початку масштабної російсько-української війни у лютому 2022 року потужності з виробництва енергії в Україні скоротилися більш ніж удвічі.

Крім того, у дипломатичному відомстві зазначили, що до кінця 2024 року загальний обсяг підтримки, наданої Литвою для України, сягне 1,45 млрд євро.