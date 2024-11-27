У прокуратурі розповіли, чому залишили на волі електрика, засудженого за колабораціонізм

У Донецькій обласній прокуратурі розповіли, чому прокурор відмовився від касаційної скарги у справі електрика з Лиману на Донеччині Дмитра Герасименка. Як повідомлялося на початку листопада, судді Верховного суду закрили касаційне провадження. Тепер рішення про умовний термін Герасименко остаточне і не підлягає оскарженню.



У травні 2023 року Індустріальний районний суд Дніпра засудив його на три роки позбавлення волі, проте пізніше апеляційний суд замінив реальний термін на умовний. Прокурор подав на це рішення скаргу із вимогою повернути електрика під варту. Але 12 листопада прокурор відмовився від касації.



У відповіді на інформаційний запит «Новин Донбасу» йдеться, що прокурор зобов'язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як обставини, які викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують або обтяжують його покарання.



«Згідно зі ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК України. Відповідно до ст. 36 КПК України, прокурор здійснюючи свої повноваження є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, які не мають законних повноважень, забороняється», — йдеться у відповіді.



Також у листі наголошується, що правопорушнику має бути призначене таке покарання, яке необхідне, у тому числі для його виправлення, попередження нових кримінальних правопорушень.