Потужність «Орєшніка» в Росії оцінили в «45 Хіросим» — ЗМІ

Найновіша гіперзвукова балістична ракета «Орєшнік» у ядерному виконанні може доставити заряди загальною потужністю 900 кілотонн. Про це повідомляє російський урядовий портал «Пояснюємо.рф».

«У ядерному виконанні "Орєшнік" може доставити заряди загальною потужністю 900 кілотонн (45 Хіросім)», — йдеться в представлених у телеграм-каналі порталу картках.

Там наведено й інші дані про «Орєшнік». Наприклад, що його максимальна дальність ураження дорівнює 5,5 тисяч км, він розвиває швидкість до 10 Мах (близько 12,4 тис. км/год) і може нести бойову частину масою до 1,5 тонн.

Збити ракету можна лише на початковій стадії польоту, тому її запускають із полігону «Капустін Яр» в Астраханській області. У фінальній стадії, коли бойові блоки розвивають максимальну швидкість, перехопити ракету неможливо, пише портал.

Також портал наводить розрахунки за часом польоту «Орєшніка» до деяких об'єктів НАТО в Європі. До бази ПРО США у польському селищі Редзікове ракета долетить за 11 хвилин, авіабази Рамштайн у Німеччині – 15 хвилин, штаб-квартири НАТО у Брюсселі – 17 хвилин.

Раніше повідомлялося, що запущений по Дніпру «Орєшнік» був без вибухівки. Як повідомили інформагентству Reuters два високопоставлені джерела в уряді України, балістична ракета «Опєшнік» була оснащена кількома боєголовками-пустушками і не містила вибухівки. Після атаки «Орєшніка» на заводі «Южмаш» не було серйозних руйнувань.