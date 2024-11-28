Російські обстріли Херсонщини: один загиблий і 11 поранених

У Херсонській області одна людина загинула та ще 11 дістали поранення внаслідок російських обстрілів, підтвердили у Національній поліції.
Упродовж доби під вогнем ворога перебували: Херсон, Антонівка, Станіслав, Білозерка, Комишани, Берислав, Зміївка, Дудчани, Милове та Золота Балка.
Унаслідок атак росіян, в населених пунктах пошкоджено 28 об'єктів: 14 приватних і сім багатоквартирних будинків, об'єкт критичної інфраструктури та лікарню.
Зазначається, що окупаційна армія продовжує обстріл автомобілів у Херсонській області. За добу війська РФ пошкодили два службові автомобілі поліції та чотири цивільні машини.
Нагадаємо, російські окупанти атакували Кіндійку, внаслідок чого загинув чоловік.
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