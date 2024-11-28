Російські обстріли Херсонщини: один загиблий і 11 поранених

Війська РФ продовжують атакувати машини з цивільними на Херсонщині. Фото: Нацполіція

У Херсонській області одна людина загинула та ще 11 дістали поранення внаслідок російських обстрілів, підтвердили у Національній поліції.



Упродовж доби під вогнем ворога перебували: Херсон, Антонівка, Станіслав, Білозерка, Комишани, Берислав, Зміївка, Дудчани, Милове та Золота Балка.



Унаслідок атак росіян, в населених пунктах пошкоджено 28 об'єктів: 14 приватних і сім багатоквартирних будинків, об'єкт критичної інфраструктури та лікарню.



Зазначається, що окупаційна армія продовжує обстріл автомобілів у Херсонській області. За добу війська РФ пошкодили два службові автомобілі поліції та чотири цивільні машини.

Нагадаємо, російські окупанти атакували Кіндійку, внаслідок чого загинув чоловік.