РФ вдарила по Україні «калібрами» з касетними боєприпасами: це ускладнює роботу рятувальникам та енергетикам

Наслідки ракетної атаки РФ на Україну. Фото: ДСНС

28 листопада мішенню російського удару стала українська енергетика. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.



За його словами, загалом Росія застосувала 100 ударних дронів та понад 90 ракет різних типів.



«У кількох областях зафіксовані удари «калібрами» з касетними боєприпасами та по цивільній інфраструктурі. Ці касетні частини значно ускладнюють нашим рятувальникам та енергетикам ліквідацію наслідків удару. І це дуже підла ескалація російської терористичної тактики», – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що вранці 28 листопада Росія ракетами масовано атакувала Україну, окупанти вдарили по енергетиці та іншим об'єктам інфраструктури.