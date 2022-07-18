Поліція ідентифікувала бойовиків «ДНР», які катували полонених у Калінінській колонії

Поліція ідентифікувала 17 бойовиків «МДБ ДНР» у Калінінській колонії, які знущалися з полонених українців. Про це повідомляє прес-служба МВС.



Серед підозрюваних – представники місцевого криміналітету та колишні працівники правоохоронних органів.



«Щоб змусити зізнатися у шпигунстві та інших надуманих "злочинах", ув'язнених живцем ховали, імітували їх розстріл, загрожували тортурам та вбивствам близьких родичів, дружин, дітей», – повідомив заступник начальника управління організації розслідування злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту. слідчого управління Нацполіції Дмитра Шевчука.



Складність із встановленням фігурантів полягала в тому, що під час тортур вони, як правило, ховали обличчя і ніколи не зверталися один до одного на ім'я. Це ускладнювало їхнє впізнання постраждалими, зазначили в поліції.



За даними МВС, з початку вторгнення Росії на територію України правоохоронні органи розслідують понад 1000 кримінальних проваджень за фактами катування та жорстокого поводження з цивільним населенням та військовополоненими.



Усі фігуранти підозрюються у державній зраді, участі у терористичній організації та жорстокому поводженні з цивільним населенням та військовополоненими. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.