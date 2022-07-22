Гайдай: Окупанти вкрали на Луганщині близько 70 тисяч тонн зерна нового врожаю

Росіяни відібрали у фермерів Луганської області майже 70 тисяч тонн зерна нового врожаю та вивезли на Кубань. Про це повідомив голова Луганської ОВ Сергій Гайдай.



Через це в аграріїв не залишається врожаю для реалізації та, відповідно, коштів, щоб розрахуватися з населенням за паї.



«Фермери регіону навіть за відсутності більшості одиниць техніки, яку росіяни вкрали навесні, липневий урожай зібрали в оптимальні терміни. Так, два найпотужніші підприємства Луганської області - ТОВ СП "Нібулон" та ПрАТ "Агротон" - майже завершили збирання врожаю. Проте зерно націоналізувало кубанським підприємством», – розповів Гайдай.



Питома вага кожного із підприємств склала понад 10% у загальному обсязі виробництва ранніх зернових області, додав голова Луганської області.



Раніше повідомлялося, що у Запорізькій області окупанти привласнили 20 елеваторів.