У МЗС України розкрили деталі угоди щодо «зернового коридору»

На переговорах у Стамбулі щодо відновлення експорту зерна Україна підтримає лише ті рішення, які гарантують безпеку південних регіонів та сильні позиції ЗСУ у Чорному морі. Про це повідомив речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, передає «Інтерфакс-Україна».



Він підтвердив, що 22 липня у Туреччині заплановано переговори щодо відновлення експорту українських зернових під егідою ООН. За підсумками може бути підписаний документ, який містить зобов'язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі.



«Українська делегація підтримає лише ті рішення, які гарантуватимуть безпеку південних регіонів України, сильні позиції ЗСУ у Чорному морі та безпечний експорт української сільськогосподарської продукції на світові ринки», — сказав Ніколенко.

13 липня у Стамбулі відбулися переговори щодо вивезення зерна з України. Серед учасників, окрім України та Росії, була Туреччина та ООН.



Після зустрічі Генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив, що українська та російська делегації продемонстрували розуміння.



В адміністрації президента Туреччини повідомили , що 22 липня у Стамбулі буде підписано Угоду про відвантаження українського зерна.