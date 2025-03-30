Сили оборони на Покровському напрямку зірвали штурм РФ та знищили техніку

На покровському напрямку під час спроби штурму знищили танк. Фото: скріншот з відео

Українські військовослужбовці змогли зупинити штурм російських загарбників на Покровському напрямку. Як результат, було знищено російські танки. Про це повідомили у пресслужбі ОСУВ «Хортиця».



«Екіпажі операторів БпЛА Зведеної стрілецької бригади та морських піхотинців знищили важку броньовану техніку ворога на Покровському напрямку», — йдеться в повідомленні.



Як зазначається, окупанти планували штурмувати позиції Сил оборони у складі ударної бронегрупи та зіткнулися з FPV-дронами. Аеророзвідкою вчасно виявили рух танків, а дрони зупинили просування техніки при спробі прориву в зоні відповідальності.



Як відомо, росіяни втратили 2 танки.



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