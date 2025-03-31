Нацгвардія відбила штурм РФ на півдні: знищено танки та БМП

Військовослужбовці 17-ї бригади Національної гвардії України успішно відбили штурм російських військ на Південному напрямку. У результаті бою противник втратив два танки й чотири бойові машини піхоти (БМП). Про це повідомляє пресцентр НГУ.
«Кількість знищеного особового складу та мототехніки уточнюється», - йдеться в заяві.
За словами командувача НГУ Олександра Півненка, минулого тижня російські війська посилили штурмові дії, але зазнали значних втрат.
Так, бійці Національної гвардії знищили загалом 9 танків, 23 бойові броньовані машини (ББМ) і 59 одиниць автотехніки противника.
Протягом минулої тижня противник збільшив кількість штурмових дій, за що поплатився тяжкими втратами.— Олександр Півненко (@Pivnenko_NGU) March 31, 2025
Також військовослужбовці НГУ знищили 9 танків, 23 ББМ та 59 одиниць автотехніки противника.
На відео робота бійців бригади «Спартан» на Покровському напрямку pic.twitter.com/qEhUmw0eKc
Частину цієї техніки ліквідували бійці бригади «Спартан» на Покровському напрямку.
Раніше стало відомо, що Сили оборони України на Покровському напрямку зірвали штурм РФ та знищили техніку.
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