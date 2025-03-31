Нацгвардія відбила штурм РФ на півдні: знищено танки та БМП

Нацгвардія знищила танки і БМП РФ на півдні. Фото: кадр із відео

Військовослужбовці 17-ї бригади Національної гвардії України успішно відбили штурм російських військ на Південному напрямку. У результаті бою противник втратив два танки й чотири бойові машини піхоти (БМП). Про це повідомляє пресцентр НГУ.



«Кількість знищеного особового складу та мототехніки уточнюється», - йдеться в заяві.



За словами командувача НГУ Олександра Півненка, минулого тижня російські війська посилили штурмові дії, але зазнали значних втрат.



Так, бійці Національної гвардії знищили загалом 9 танків, 23 бойові броньовані машини (ББМ) і 59 одиниць автотехніки противника.

Протягом минулої тижня противник збільшив кількість штурмових дій, за що поплатився тяжкими втратами.



Також військовослужбовці НГУ знищили 9 танків, 23 ББМ та 59 одиниць автотехніки противника.



На відео робота бійців бригади «Спартан» на Покровському напрямку pic.twitter.com/qEhUmw0eKc — Олександр Півненко (@Pivnenko_NGU) March 31, 2025



Частину цієї техніки ліквідували бійці бригади «Спартан» на Покровському напрямку.

Раніше стало відомо, що Сили оборони України на Покровському напрямку зірвали штурм РФ та знищили техніку.