Миколаївка потрапила під обстріл, у місті лунали вибухи

Вранці у понеділок, 31 березня, російські окупанти вдарили по Миколаївці Краматорського району Донецької області. У місті було чути вибухи. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.



За попередніми даними, під удар потрапив приватний сектор. Пролунали два вибухи.



Як зазначається, удар було завдано авіаційними бомбами.



Раніше ми писали, що у прифронтовому місті Родинське Донецької області 29 березня російські загарбники обстріляли машину «Нової пошти». Внаслідок удару поранено водія.