Миколаївка потрапила під обстріл, у місті лунали вибухи

Вранці у понеділок, 31 березня, російські окупанти вдарили по Миколаївці Краматорського району Донецької області. У місті було чути вибухи. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.
За попередніми даними, під удар потрапив приватний сектор. Пролунали два вибухи.
Як зазначається, удар було завдано авіаційними бомбами.
Раніше ми писали, що у прифронтовому місті Родинське Донецької області 29 березня російські загарбники обстріляли машину «Нової пошти». Внаслідок удару поранено водія.
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